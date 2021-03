Vaccino Covid, il caso Astrazeneca e i ritardi: eppure la fiducia degli italiani cresce (Di martedì 16 marzo 2021) Il Vaccino contro la Covid 19 è efficace ed è l’unica speranza per risolvere la pandemia. È quello che pensano milioni di italiani, che si dicono pronti a ricevere subito anche Astrazeneca nonostante la sospensione precauzionale avviata dal 15 marzo in quasi tutta Europa dopo i casi avversi registrati in varie parti del mondo. Li abbiamo visti nei video e nei telegiornali di ieri sera e di oggi: molte persone arrivate nei centri vaccinali che invece hanno dovuto tornare a casa: “Non posso farlo lo stesso?”, hanno chiesto ai sanitari che li hanno accolti. Ebbene, secondo un recentissimo studio il 74,7% degli italiani pensa che i vaccini siano efficaci, ma il 64,8% lamenta poca chiarezza nelle comunicazioni, in particolare dopo la sospensione precauzionale di ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Ilcontro la19 è efficace ed è l’unica speranza per risolvere la pandemia. È quello che pensano milioni di, che si dicono pronti a ricevere subito anchenonostante la sospensione precauzionale avviata dal 15 marzo in quasi tutta Europa dopo i casi avversi registrati in varie parti del mondo. Li abbiamo visti nei video e nei telegiornali di ieri sera e di oggi: molte persone arrivate nei centri vaccinali che invece hanno dovuto tornare a casa: “Non posso farlo lo stesso?”, hanno chiesto ai sanitari che li hanno accolti. Ebbene, secondo un recentissimo studio il 74,7%pensa che i vaccini siano efficaci, ma il 64,8% lamenta poca chiarezza nelle comunicazioni, in particolare dopo la sospensione precauzionale di ...

Advertising

enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - vxmr01 : RT @PierluigiBattis: In Gran Bretagna oggi 64 morti per Covid. A fine gennaio erano 1400 al giorno . Si è vaccinato il 38 per cento contro… - BaccalaroSimone : @Sargans2 @LucioMM1 Morte :Molte patologie + vaccino = morto di patolgie Morte: molte patologie + covid = morto di… -