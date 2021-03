Vaccino AstraZeneca sospeso, si può stare tranquilli? Cosa dicono gli esperti (Di martedì 16 marzo 2021) “Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi” ma l’Ema sta conducendo “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici”, e sta valutando “caso per caso le reazioni sospette”. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, durante la conferenza stampa di oggi 16 marzo. “Dobbiamo fare un’analisi scientifica approfondita … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 marzo 2021) “Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi” ma l’Ema sta conducendo “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici”, e sta valutando “caso per caso le reazioni sospette”. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, durante la conferenza stampa di oggi 16 marzo. “Dobbiamo fare un’analisi scientifica approfondita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - benny_bove : RT @Adnkronos: #AstraZeneca, insegnante morto dopo vaccino: nessun legame - AgtAlesii : RT @mrctrdsh: Che motivo c’è per continuare a tenere bloccato il vaccino AstraZeneca dopo che l’EMA ha comunicato che i casi di tromboembol… -