Vaccino Astrazeneca sospeso: la ritirata improvvisa nei centri di Regione Lazio, tra incertezza, dubbi e fake news. L'assessore D'Amato: "L'Ema chiarisca subito" (Di martedì 16 marzo 2021) "Ho fatto appena in tempo. Ma ora sono un po' preoccupata per la seconda dose". Angela, 74 anni, è disorientata. Pochissimi minuti dopo aver ricevuto l'iniezione del farmaco anti Covid di Astrazeneca, il personale impiegato presso il centro vaccinale della Stazione Termini ha chiuso i battenti, rispedendo tutti a casa fino "a data da destinarsi". Sono 7.000 le persone cui la Regione Lazio sta comunicando, via sms, che il tanto atteso appuntamento con il Vaccino è da rinviare. A data da destinarsi. "Invitiamo coloro che erano prenotati a non recarsi presso il punto vaccinale. Tutti saranno ricontattati", recita il messaggino di testo che i pazienti stanno ricevendo in queste ore. Uno stop improvviso. Proprio qui, a Roma e dintorni, dove le operazioni filavano veloci – meglio che altrove – e si era arrivati a vaccinare ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - mauroberruto : Ho fatto il vaccino #AstraZeneca, lotto ABV5811. Sì, proprio quello lì. - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Stopvaccino #Astrazeneca deciso dall'#Aifa: il #Codacons scende in campo anche in #Liguria per intentare una #azione #ri… - francetomm : @OmnibusLa7 Fate presente che AstraZeneca e' efficace solo nel 60% e non copre tutte le varianti. Non e' rassicuran… -