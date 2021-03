Vaccino AstraZeneca sospeso dall’Aifa, il precedente dell’antinfluenzale Fluad nel 2014 (Di martedì 16 marzo 2021) Il caso del Vaccino anti Covid AstraZeneca sospeso e il Fluad L’Agenzia del farmaco italiana, l’Aifa, ieri, lunedì 15 marzo, ha annunciato la sospensione “in via precauzionale” del Vaccino anti Covid AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in linea con la decisione degli altri Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna, e in attesa di un parere dell’Ema, l’Agenzia Europea per il Farmaco. A finire sotto esame sono stati casi di trombosi e decessi sospetti di persone che avevano ricevuto l’inoculazione con il siero della società anglo-svedese. E anche se non esistono “nessi causali” tra le morti sospette e il vaccini e il numero di trombosi registrate corrisponde alla frequenza “normale” di questo tipo di problema nella popolazione non vaccinata, l’Aifa ha deciso ugualmente ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Il caso delanti Covide ilL’Agenzia del farmaco italiana, l’Aifa, ieri, lunedì 15 marzo, ha annunciato la sospensione “in via precauzionale” delanti Covidsu tutto il territorio nazionale, in linea con la decisione degli altri Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna, e in attesa di un parere dell’Ema, l’Agenzia Europea per il Farmaco. A finire sotto esame sono stati casi di trombosi e decessi sospetti di persone che avevano ricevuto l’inoculazione con il siero della società anglo-svedese. E anche se non esistono “nessi causali” tra le morti sospette e il vaccini e il numero di trombosi registrate corrisponde alla frequenza “normale” di questo tipo di problema nella popolazione non vaccinata, l’Aifa ha deciso ugualmente ...

