Vaccino AstraZeneca sospeso: cosa succede a chi si era già prenotato e a chi aspetta la seconda dose (Di martedì 16 marzo 2021) La sospensione del Vaccino di AstraZeneca sta scatenando molta confusione. Soprattutto tra le persone più fragili e che quindi sono le più interessate a sottoporsi al Vaccino, ovviamente in tempi brevi. Già, i tempi. Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia in Italia sembra di essere ancora fermi al punto di partenza. Come uno stramaledetto “Jumanji” in salsa Covid. Cerchiamo di fare chiarezza. Domenica 14 marzo la Germania ha sospeso la distribuzione del Vaccino prodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. Nonostante nel Regno Unito AstraZeneca sia stato somministrato senza rilevanti conseguenze negative dal punto di vista statistico. Lunedì 15 marzo, dopo Germania, Francia, Austria ed altri stati europei anche l’Italia ha sospeso ‘in via precauzionale’ il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) La sospensione deldista scatenando molta confusione. Soprattutto tra le persone più fragili e che quindi sono le più interessate a sottoporsi al, ovviamente in tempi brevi. Già, i tempi. Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia in Italia sembra di essere ancora fermi al punto di partenza. Come uno stramaledetto “Jumanji” in salsa Covid. Cerchiamo di fare chiarezza. Domenica 14 marzo la Germania hala distribuzione delprodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. Nonostante nel Regno Unitosia stato somministrato senza rilevanti conseguenze negative dal punto di vista statistico. Lunedì 15 marzo, dopo Germania, Francia, Austria ed altri stati europei anche l’Italia ha‘in via precauzionale’ il ...

