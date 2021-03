Vaccino AstraZeneca sospeso, cosa succede a chi ha già fatto la prima dose e cosa deve fare chi ha prenotato (Di martedì 16 marzo 2021) Le somministrazioni del Vaccino AstraZeneca, quello made in Pomezia-Oxford, sono state sospese su tutto il territorio nazionale. Una decisione arrivata ieri, dopo che alcuni lotti anche in Italia erano stati ritirati dal mercato: un divieto di utilizzare il Vaccino “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema. Ma cosa succede a chi ha già fatto la prima dose? cosa deve fare chi, invece, ha prenotato? Vaccino AstraZeneca sospeso: cosa succede a chi ha già fatto la prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Le somministrazioni del, quello made in Pomezia-Oxford, sono state sospese su tutto il territorio nazionale. Una decisione arrivata ieri, dopo che alcuni lotti anche in Italia erano stati ritirati dal mercato: un divieto di utilizzare il“in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema. Maa chi ha giàlachi, invece, haa chi ha giàla...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ladyonorato : Il vaccino che ha ricevuto l’infermiere di Licata (Agrigento) pochi giorni prima di morire era dei Pfizer. Il giorn… - Grosiglioni : RT @Cartabellotta: ??I casi segnalati (prima Norvegia, poi Germania) sono trombosi molto rare, associate a riduzione delle piastrine e conse… - nicocorradini74 : RT @Radio3tweet: Perché l’AIFA ha sospeso anche in Italia l’uso del vaccino #AstraZeneca? Cosa hanno portato a questa scelta? Come proceder… -