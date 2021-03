Vaccino AstraZeneca sospeso anche in Italia. Cosa dicono gli esperti (Di martedì 16 marzo 2021) Caos sul Vaccino AstraZeneca che per il momento finisce in stand by a causa della segnalazione di alcuni casi di trombosi in concomitanza con la somministrazione. Germania, Francia e Spagna hanno deciso di sospendere in via precauzionale l’utilizzo del siero e ieri, l’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di fare lo stesso in Italia, in attesa di un pronunciamento nei prossimi giorni dell’Ema, l’Agenzia europea del Farmaco. Leggi anche › Perché il Vaccino AstraZeneca non è pericoloso. Le risposte del professore Andrea Cossarizza Vaccino AstraZeneca sospeso anche in ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Caos sulche per il momento finisce in stand by a causa della segnalazione di alcuni casi di trombosi in concomitanza con la somministrazione. Germania, Francia e Spagna hanno deciso di sospendere in via precauzionale l’utilizzo del siero e ieri, l’Agenziana del farmaco (Aifa) ha deciso di fare lo stesso in, in attesa di un pronunciamento nei prossimi giorni dell’Ema, l’Agenzia europea del Farmaco. Leggi› Perché ilnon è pericoloso. Le risposte del professore Andrea Cossarizzain ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ladyonorato : Il vaccino che ha ricevuto l’infermiere di Licata (Agrigento) pochi giorni prima di morire era dei Pfizer. Il giorn… - Luca_Zunino : Astrazeneca: l'Europa stoppa il vaccino di Oxford. #VaccinoAntiCovid #AstraZeneca #Covid_19 - LarissaApone : RT @StefanoFeltri: O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più grav… -