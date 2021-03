Vaccino Astrazeneca professore di Biella, l’autopsia, nessun legame: “Problema cardiaco improvviso”. Morto 17 ore dopo una dose di Astrazeneca. (Di martedì 16 marzo 2021) Arrivano in questi momenti i primi risultati a seguito dell‘autopsia disposta sul corpo di Sandro Tognatti, l’insegnante di musica che era Morto in circostanze da chiarire. Una morte che aveva portato la Procura della Repubblica di Biella, dove risiedeva Tognatti insieme alla famiglia, ad aprire un’indagine alla luce di un dato che però non sembrava, fin dal principio, avere alcuna correlazione certa col decesso. La morte di Tognatti era sopraggiunta 17 ore dopo che l’insegnante si era sottoposto al Vaccino Astrazeneca. Oggi l’esito degli esami autoptici: stando alle prime informazioni sarebbe stata confermata l’assenza di un legame tra la morte del professore e la somministrazione del Vaccino. Autopsia sul corpo di Sandro ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Arrivano in questi momenti i primi risultati a seguito dell‘autopsia disposta sul corpo di Sandro Tognatti, l’insegnante di musica che erain circostanze da chiarire. Una morte che aveva portato la Procura della Repubblica di, dove risiedeva Tognatti insieme alla famiglia, ad aprire un’indagine alla luce di un dato che però non sembrava, fin dal principio, avere alcuna correlazione certa col decesso. La morte di Tognatti era sopraggiunta 17 oreche l’insegnante si era sottoposto al. Oggi l’esito degli esami autoptici: stando alle prime informazioni sarebbe stata confermata l’assenza di untra la morte dele la somministrazione del. Autopsia sul corpo di Sandro ...

