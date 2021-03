Vaccino AstraZeneca, perché gli inglesi vanno avanti e noi invece sospendiamo la campagna? (Di martedì 16 marzo 2021) Regno Unito, l’ente del farmaco: “Nessuna correlazione tra Vaccino AstraZeneca e trombosi” Non c’è alcuna prova che vi sia una correlazione tra il Vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi registrati: lo afferma l’Mhra, l’ente del farmaco del Regno Unito, che proprio per queso motivo ha invitato a non sospendere le vaccinazioni, così come accaduto in mezza Europa, dall’Italia alla Germania sino alla Spagna e alla Francia. “I pazienti dovrebbero farsi somministrare il loro Vaccino quando sarà il loro turno. Stiamo vagliando i rapporti, ma data la grande quantità di dosi effettuate e la frequenza con cui queste embolie possono verificarsi naturalmente, le prove disponibili non indicano che il Vaccino possa esserne la causa” ha dichiarato il responsabile della sicurezza dell’Mhra, Phil ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Regno Unito, l’ente del farmaco: “Nessuna correlazione trae trombosi” Non c’è alcuna prova che vi sia una correlazione tra ile i casi di trombosi registrati: lo afferma l’Mhra, l’ente del farmaco del Regno Unito, che proprio per queso motivo ha invitato a non sospendere le vaccinazioni, così come accaduto in mezza Europa, dall’Italia alla Germania sino alla Spagna e alla Francia. “I pazienti dovrebbero farsi somministrare il loroquando sarà il loro turno. Stiamo vagliando i rapporti, ma data la grande quantità di dosi effettuate e la frequenza con cui queste embolie possono verificarsi naturalmente, le prove disponibili non indicano che ilpossa esserne la causa” ha dichiarato il responsabile della sicurezza dell’Mhra, Phil ...

