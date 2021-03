Vaccino AstraZeneca | l’Europa | “Nessun legame con le trombosi”

(Di martedì 16 marzo 2021) Ancora caos sulattraverso l’Ema: “con le”, ma rimanda tutto al 18 marzo. (Jens Schlueter/Getty Images)La direttrice dell’Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa sulla revisione dei casi di, è netta: “Per il momento non ci sono indicazioni che ilabbiamo causato queste condizioni, non sono emerse nei test clinici ne sono stati indicati come effetti collaterali noti”. Le sue parole arrivano per provare a fare chiarezza. Infatti, ieri l’Italia e altri Paesi europei hanno bloccato la vaccinazione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, arriva la sospensione: stop in tutta Italia In precedenza, si era parlato di un solo ...

L'equilibrio fra rischi e benefici dell'assunzione delresta positivo per l'Agenzia Ema, pende cioè dalla parte dei benefici. In ogni caso Cooke ha aggiunto che il gruppo di ...Il procuratore capo di Catania: "Il primo fronte è capire se esiste una predisposizione in determinato soggetti dovute a malattie genetiche". - -La somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa, in via precauzionale e temporanea, in Italia e in altri Paesi europei, fra i quali Germania, Francia e Spagna. In Germania sono state ...ROME, MAR 16 - There is no evidence of a direct link between the AstraZeneca vaccine and blood clots, European Medicines Agency (EMA) executive director Emer Cooke said Tuesday. However, EMA is ...