Vaccino AstraZeneca, l'Ema convoca una conferenza stampa alle 14 (Di martedì 16 marzo 2021) Il futuro del Vaccino AstraZeneca anti Covid potrebbe essere deciso nelle prossime ore, dopo la sospensione delle somministrazioni in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. L'Ema, l'agenzia europea ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ladyonorato : Il vaccino che ha ricevuto l’infermiere di Licata (Agrigento) pochi giorni prima di morire era dei Pfizer. Il giorn… - robertafulci : RT @Radio3tweet: Perché l’AIFA ha sospeso anche in Italia l’uso del vaccino #AstraZeneca? Cosa hanno portato a questa scelta? Come proceder… - oscarvalle1984 : RT @GiuSette7: Domenica ho fatto il vaccino AstraZeneca. Lunedì ritirano il vaccino per i casi di trombosi. Primo cliente di oggi, la signo… -