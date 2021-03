Vaccino Astrazeneca, la decisione cruciale dell’Agenzia del Farmaco (Di martedì 16 marzo 2021) Sul Vaccino Astrazeneca deve pronunciarsi l’Ema, che rende pubblica la propria posizione all’interno di una apposita conferenza stampa. Vaccino Astrazeneca, fissata alle ore 14:00 una conferenza stampa da parte dell’Ema. Lo ha comunicato la Commissione Europea, che provvede anche a trasmetterla sul web. Si tratta dell’Agenzia Europea del Farmaco, che deve prendere una decisione in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Suldeve pronunciarsi l’Ema, che rende pubblica la propria posizione all’interno di una apposita conferenza stampa., fissata alle ore 14:00 una conferenza stampa da parte dell’Ema. Lo ha comunicato la Commissione Europea, che provvede anche a trasmetterla sul web. Si trattaEuropea del, che deve prendere unain L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ladyonorato : Il vaccino che ha ricevuto l’infermiere di Licata (Agrigento) pochi giorni prima di morire era dei Pfizer. Il giorn… - ninacs81 : RT @ImolaOggi: ??Stop AstraZeneca, Tarro: 'Giusto. Mai reazioni così dal vaccino antipolio di Sabin. E la RAI si permette di dire che non c'… - matteo_turri : RT @lercionotizie: #ultimora Vaccino AstraZeneca, quarantenne muore durante la prenotazione -