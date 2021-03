Vaccini, superate le 7 milioni di somministrazioni. La Sardegna è l’ultima regione per numero di inoculazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nell’ultima giornata di campagna vaccinale, è stato sfondato il tetto di 7 milioni di somministrazioni. Sono 7.007.465 per l’esattezza le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. Stando all’ultimo report difusso sul portale governativo di riferimento, sono 2.132.228 le persone vaccinate, che dunque hanno fatto anche il richiamo. Le donne hanno ricevuto 4.255.045 dosi, mentre agli uomini ne sono state iniettate 2.752.420 in totale. La distribuzione delle dosi alle categorie che hanno diritto prioritario a riceverle, la situazione è arrivata a questo punto: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.787.254 Personale non sanitario: 1.111.615 Ospiti di strutture residenziali: 491.052 Over 80: 1.760.242 Forze armate: 193.482 Personale scolastico: 663.820 Per quanto riguarda l’età, le persone ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nelgiornata di campagna vaccinale, è stato sfondato il tetto di 7di. Sono 7.007.465 per l’esattezza le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. Stando all’ultimo report difusso sul portale governativo di riferimento, sono 2.132.228 le persone vaccinate, che dunque hanno fatto anche il richiamo. Le donne hanno ricevuto 4.255.045 dosi, mentre agli uomini ne sono state iniettate 2.752.420 in totale. La distribuzione delle dosi alle categorie che hanno diritto prioritario a riceverle, la situazione è arrivata a questo punto: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.787.254 Personale non sanitario: 1.111.615 Ospiti di strutture residenziali: 491.052 Over 80: 1.760.242 Forze armate: 193.482 Personale scolastico: 663.820 Per quanto riguarda l’età, le persone ...

Advertising

Giacinto_Bruno : Vaccini, in provincia da oggi tocca ai disabili. Gli anziani? “Con loro mai utilizzato Astrazeneca” - LaStampa : Vaccini, in provincia da oggi tocca ai disabili. Gli anziani? “Con loro mai utilizzato Astrazeneca” - StampaCuneo : Vaccini, in provincia da oggi tocca ai disabili. Gli anziani? “Con loro mai utilizzato Astrazeneca” - ilmamilio : Covid | Bollettino Lazio 15 Marzo 2021: +1536 casi, 20 decessi, 664 guariti. D'Amato: 'Vaccini, superate 700mila so… - AlfonsoFofo60 : RT @mariarosariaFo8: In Campania appena aperte le prenotazioni per la fascia 70-79. Superate in un giorno le 500.000 prenotazioni. Ci prepa… -