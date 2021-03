Vaccini somministrati a pazienti poi deceduti, sindacati: “Avvisi di garanzia? Medici trattati come criminali” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Gli Avvisi di garanzia pervenuti a due colleghi per la somministrazione del vaccino, la cui presenza è stata reclamata, richiesta come atto etico, elemosinata e in alcune circostanze imposta, ci fa restare attoniti. Attoniti rispetto ad un sistema legislativo in campo sanitario scollato dalla realtà“. Così Pierino Di Silverio, vice segretario regionale Anaao e responsabile nazionale Anaao Giovani. “Un sistema giudiziario che continua a trattare i Medici come colpevoli fino a prova contraria – dice – occorre depenalizzare l’atto medico. Nonostante la cosiddetta Legge Gelli abbia cercato, in modo alquanto provvisorio e incompleto nella sua applicazione, di porre un freno alle denunce che piombano con preoccupante frequenza su troppi Medici, il 95% ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Glidipervenuti a due colleghi per la somministrazione del vaccino, la cui presenza è stata reclamata, richiestaatto etico, elemosinata e in alcune circostanze imposta, ci fa restare attoniti. Attoniti rispetto ad un sistema legislativo in campo sanitario scollato dalla realtà“. Così Pierino Di Silverio, vice segretario regionale Anaao e responsabile nazionale Anaao Giovani. “Un sistema giudiziario che continua a trattare icolpevoli fino a prova contraria – dice – occorre depenalizzare l’atto medico. Nonostante la cosiddetta Legge Gelli abbia cercato, in modo alquanto provvisorio e incompleto nella sua applicazione, di porre un freno alle denunce che piombano con preoccupante frequenza su troppi, il 95% ...

Advertising

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - 241luca : @PersilQ @Antonio_Caramia Arcisicuri non lo dice nessuno. I problemi sono reali. I vaccini (tutti) non sono approva… - fmen23 : @La7tv @preglias Altri vaccini? In U.K. solo AZ e Pzifer sono attualmente somministrati. Moderna è approvato ma non si hanno dosi ??? - anteprima24 : ** #Vaccini somministrati a pazienti poi deceduti, #Sindacati: 'Avvisi di garanzia? #Medici trattati come criminali… - areapsy : RT @andcapocci: Ottimo articolo de @ilpost, con dati e spiegazioni approfondite e questa interessante tabella (NB: le popolazioni a cui son… -