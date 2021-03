Vaccini, “se Ue ha fallito giusto guardarsi intorno”. Salvini punta il dito contro l’Ema (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – “Se l’Ue ha fallito, ha sbagliato, ci ha fregato o è in ritardo, allora è giusto guardarsi intorno“: Matteo Salvini sbotta contro il caos Vaccini in Europa, con disorganizzazione e ritardi sulle consegne delle fiale. “Io oggi incontrerò un ministro di San Marino, stiamo continuando i contatti con l’India, speriamo in un’accelerazione delle autorizzazioni dello Sputnik. Se c’è di mezzo la salute degli italiani, vale tutto e non possiamo più aspettare gli errori dell’Europa“, afferma il leader della Lega ai microfoni di Radio Crc, dopo lo stop del vaccino AstraZeneca in mezza Europa. Salvini attacca l’Ema: “Qualcosa non funziona, a Bruxelles qualcuno dovrebbe essere licenziato” “Mi fido dei medici, come mi fido del pilota ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – “Se l’Ue ha, ha sbagliato, ci ha fregato o è in ritardo, allora è“: Matteosbottail caosin Europa, con disorganizzazione e ritardi sulle consegne delle fiale. “Io oggi incontrerò un ministro di San Marino, stiamo continuando i contatti con l’India, speriamo in un’accelerazione delle autorizzazioni dello Sputnik. Se c’è di mezzo la salute degli italiani, vale tutto e non possiamo più aspettare gli errori dell’Europa“, afferma il leader della Lega ai microfoni di Radio Crc, dopo lo stop del vaccino AstraZeneca in mezza Europa.attacca: “Qualcosa non funziona, a Bruxelles qualcuno dovrebbe essere licenziato” “Mi fido dei medici, come mi fido del pilota ...

