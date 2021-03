Vaccini nelle aziende bergamasche In pochi giorni oltre 50 adesioni

(Di martedì 16 marzo 2021) Brembo, Gewiss, RadiciGroup e Zanetti in campo per la campagna lanciata dalla Regione. Resta la libertà del lavoratore di accettare o meno.

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca: anche la #Spagna verso sospensione vaccini, la decisione nelle prossime ore - TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - Agenzia_Ansa : È limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al docente deceduto nelle scorse ore a… - alessandra_ursi : @squopellediluna Lo stesso la mia, qualche giorno fa. Con attacco d'ansia annesso. E queste teste di cazzo che sann… - zanabausfabius : @gloquenzi @Ele_Onora_ Paura dei vaccini.paura di antibiotici,e antidepressivi e neurolettici,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nelle

Il generale Francesco Figliuolo aveva già assicurato che in caso di ritardiconsegne di ... che prevede un richiamo molto più distanziato degli altri, a tre mesi. "Confidiamo che ......di determinare se iattuali sono efficaci con questo nuovo ceppo. Le analisti realizzate dall'Institut Pasteur hanno messo in luce una "nuova variante, portatrice di nove mutazioni...Pochi però fanno passi indietro. «Credo nell’efficacia del vaccino - la voce di Anna Leccese - ho 78 anni e non ho timori per AstraZeneca». Il dibattito s’infervora sul prodotto poi fermato ...Maverick Vinales ha chiuso i test di Losail con il terzo tempo assoluto e afferma di avere una fiducia al 70%.