Vaccini in Campania, l'Unità di crisi comunica gli ultimi dati e le modalità per pazienti fragili (Di martedì 16 marzo 2021) Campania. l'Unità di crisi fa il punto sulla campagna vaccinale in regione Campania e fa sapere che "riunitasi per un'analisi complessiva della situazione pandemica e per l'aggiornamento del Piano Vaccini, ad oggi è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico, e il 95% del personale sanitario. Attualmente è in corso, e sarà intensificata, la

