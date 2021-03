Vaccini, due settimane per riassorbire la sospensione di AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca, oggi sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la durata della sospensione è stimabile in quattro giorni complessivi, fino al pronunciamento dell’Ema e quindi dell’Aifa. L’impatto di tale sospensione sulla campagna può valutarsi su 200 mila vaccinazioni in meno. In caso di ripresa delle somministrazioni di AstraZeneca a partire dal 18 marzo, il rallentamento potrà essere riassorbito nell’arco di un paio di settimane, anche grazie all’incremento della quantità del vaccino Pfizer stimato in 707.850 dosi.(ITALPRESS). L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito dellatemporanea delle somministrazioni del vaccino, oggi sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la durata dellaè stimabile in quattro giorni complessivi, fino al pronunciamento dell’Ema e quindi dell’Aifa. L’impatto di talesulla campagna può valutarsi su 200 mila vaccinazioni in meno. In caso di ripresa delle somministrazioni dia partire dal 18 marzo, il rallentamento potrà essere riassorbito nell’arco di un paio di, anche grazie all’incremento della quantità del vaccino Pfizer stimato in 707.850 dosi.(ITALPRESS). L'articolo ...

