Vaccini, dosi disponibili a fine giornata da destinare a chi è disponibile (Di martedì 16 marzo 2021) Firmata l'ordinanza: si tratta di quelle dosi di Vaccini 'non conservabili', da utilizzare per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale. Quindi con le fiale residue va vaccinato chiunque sia disponibile a ricevere l'immunizzazione. È quanto previsto dall'ordinanza firmata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Figliuolo.

