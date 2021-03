Vaccini AstraZeneca sospesi in 20 paesi europei L’Ema indaga | “Misura precauzionale”

(Di martedì 16 marzo 2021) E' ormai generalizzata la sospensione della somministrazionedeianti-Covidalle popolazioni di 20dello Spazio economico europeo, in attesa di nuove verifiche sugli effetti collaterali attese dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, che ha annunciato che si pronuncerà giovedì. Ieri ci sono state le decisioni dei quattro più grandi Stati membri dell'Ue, Francia, Germania, Italia e Spagna, e in scia misure analoghe a Cipro e in Portogallo, Slovenia e Svezia. Aveva cominciato giovedì scorso la Danimarca, seguita da Norvegia Islanda, poi Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Bulgaria, Romania, Olanda e Irlanda. Preoccupano soprattutto i casi riportati di persone vaccinate che hanno subito eventi di trombosi ed embolia, che però non è stato dimostrato siano stati ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante 'inglese' è molto più contagiosa, e stamattina sono arrivate prove che è più pericolosa. La mortalità a… - ricpuglisi : Rifletterei sul terrorismo mediatico intorno ad #AstraZeneca e sulla geopolitica dei vaccini. Quanto è permeabile… - pietroraffa : #FLASH# VACCINI, EMA: NO PROVE CHE ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI - VincentMele92 : RT @catlatorre: Il maestro morto a Biella qualche giorno fa, dopo il vaccino, è morto per un infarto: l'autopsia ha escluso legami col vacc… - IvanaFavaro1 : RT @colvieux: A questo punto credo che solo la psicologia possa spiegare questa paura e ansia legata ai #vaccini e #Astrazeneca. La paura n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini AstraZeneca

... con impiego di vaccino, previste a partire dal giovedì 17 marzo, ' restano temporaneamente sospese '. Proseguono invece regolarmente le vaccinazioni con iPfizer e Moderna , per ...Prudenza e attesa per l'annuncio di Ema in seguito alla sospensione, in via cautelativa e temporaneamente, suiviene espressa dal professor Roberto Cauda, direttore Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma. In attesa di avere informazioni 'chiare e certe' per ...E i nuovi contagi sono un quarto di quelli italiani Ammesso che, come molti si attendono, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) giovedì dia di nuovo il via libera all’utilizzo del vaccino AstraZeneca, ..."Contatto stretto con positivo anche se vaccinati". "Contro le varianti senza mascherina servono 2 metri di distanza" ...