Vaccini anti covid in Italia, reazioni allergiche e tutti gli effetti collaterali (Di martedì 16 marzo 2021) La campagna vaccinale contro il Coronavirus continua in tutto il mondo. Attualmente sono stati somministrati più di 280 milioni di Vaccini, circa 60 milioni di persone hanno già ricevuto la seconda dose. Dalle testimonianze di chi si è sottoposto già al trattamento è stato confermato che, nella maggior parte dei casi, nei giorni seguenti alla iniezione L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021) La campagna vaccinale contro il Coronavirus continua in tutto il mondo. Attualmente sono stati somministrati più di 280 milioni di, circa 60 milioni di persone hanno già ricevuto la seconda dose. Dalle testimonianze di chi si è sottoposto già al trattamento è stato confermato che, nella maggior parte dei casi, nei giorni seguenti alla iniezione L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

fattoquotidiano : Da Astrazeneca a Pfizer e Novavax: profitti verso il raddoppio per i produttori di vaccini e farmaci anti Covid. Su… - Agenzia_Ansa : Vaccini anti-Covid, ordinanza di #Figliuolo contro lo spreco: le dosi residue andranno ai soggetti disponibili - Open_gol : Non c'è motivo per aver paura dei vaccini anti Covid19, ecco cosa dicono i dati - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambini tra… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambini tra… -