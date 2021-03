Vaccinazioni in Brasile (Di martedì 16 marzo 2021) Ci avete segnalato un video che sta circolando molto, è partito dal Brasile, dove ha fatto scandalo e non si è più fermato. Il video è questo: Viene riportato sulle bacheche di tanti soggetti che vogliono insinuare preoccupazioni sul vaccino. Il video è reale, anche se si tratta di un minuscolo spezzone di un video molto più lungo. Nel video vediamo un medico inoculare qualcosa a una donna, o meglio usare la siringa sul suo braccio. La siringa pare vuota. Non è un fotomontaggio, la siringa pare davvero vuota. Sì, lo so che i numeri sulla stessa sembrano sparire e riapparire, ma dopo aver visto anche il filmato originale (e le relative spiegazioni delle autorità brasiliane) la siringa pare comunque vuota. Il video originale di questa campagna di vaccinazione lo vedete qui sotto, la signora con la maglia blu la trovate al minuto tre, dove potete notare chiaramente ... Leggi su butac (Di martedì 16 marzo 2021) Ci avete segnalato un video che sta circolando molto, è partito dal, dove ha fatto scandalo e non si è più fermato. Il video è questo: Viene riportato sulle bacheche di tanti soggetti che vogliono insinuare preoccupazioni sul vaccino. Il video è reale, anche se si tratta di un minuscolo spezzone di un video molto più lungo. Nel video vediamo un medico inoculare qualcosa a una donna, o meglio usare la siringa sul suo braccio. La siringa pare vuota. Non è un fotomontaggio, la siringa pare davvero vuota. Sì, lo so che i numeri sulla stessa sembrano sparire e riapparire, ma dopo aver visto anche il filmato originale (e le relative spiegazioni delle autorità brasiliane) la siringa pare comunque vuota. Il video originale di questa campagna di vaccinazione lo vedete qui sotto, la signora con la maglia blu la trovate al minuto tre, dove potete notare chiaramente ...

