USA | scorte industria gennaio +0 | 3% vendite industria +4 | 7%

(Teleborsa) – Aumentano le scorte e vendite dell'industria in USA a gennaio. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per le scorte un aumento dello 0,3% a 1.982,4 miliardi di dollari, in linea con le attese, dopo il +0,8% del mese precedente. Su base annua si è registrato un calo dell'1,8%. Nello stesso periodo le vendite sono aumentate del 4,7% su base mensile, attestandosi a 1.568,5 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 7,1%. La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,26. A gennaio 2020 era pari all'1,38. Tale dato misura quanti mesi sono necessari a un'azienda per esaurire completamente le proprie scorte.

