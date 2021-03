Usa, il rapporto degli 007: “La Russia cercò di interferire nelle elezioni del 2020 per favorire Trump” (Di martedì 16 marzo 2021) Un rapporto declassificato diffuso dalla direzione della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie degli 007, ha stabilito che nelle elezioni americane del 2020 vi furono tentativi di interferenza da parte di avversari stranieri, in particolare la Russia, i cui sforzi erano volti a “denigrare la candidatura di Joe Biden e il partito democratico, sostenere l’ex presidente Donald Trump, minare la fiducia nel processo elettorale ed esacerbare le divisioni socio-politiche negli Usa”. Le conclusioni riecheggiano quelle del ministero degli Interni all’indomani del voto, e il rapporto evidenzia inoltre che tra i Paesi che hanno provato ad interferire nelle elezioni anche la Cina e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Undeclassificato diffuso dalla direzione della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie007, ha stabilito cheamericane delvi furono tentativi di interferenza da parte di avversari stranieri, in particolare la, i cui sforzi erano volti a “denigrare la candidatura di Joe Biden e il partito democratico, sostenere l’ex presidente Donald, minare la fiducia nel processo elettorale ed esacerbare le divisioni socio-politiche negli Usa”. Le conclusioni riecheggiano quelle del ministeroInterni all’indomani del voto, e ilevidenzia inoltre che tra i Paesi che hanno provato adanche la Cina e ...

Advertising

GabrieleIuvina1 : @sindfrei_ @ostvest Noi siamo ancora sotto gli USA. FR e DE da soli non vanno da nessuna parte. Ecco perché fingono… - paulolden1 : Durante tutta la pandemia gli USA hanno avuto più morti in rapporto alla popolazione rispetto all'Unione Europea. A… - Babysarfati : @DarcyKant @edoruta @rosmellogfvip No, lei usa le parole inamorar se e rapporto tutto il tempo nel articolo. - LouD__________ : @Fcastelnuovo @_paoloparisi_ @unoemezzo @monacelt Data la densità abitativa usa vorrei vedere. Vediamo a NY che è s… - Fcastelnuovo : @LouD__________ @_paoloparisi_ @unoemezzo @monacelt E per la cronaca, i morti in rapporto alla popolazione sono pur… -