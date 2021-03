USA: episodi di razzismo anti-asiatico contro gli anziani (Di martedì 16 marzo 2021) Un anno di pandemia globale, un anno di narrazioni. La sinofobia è la paura o l’avversione verso le persone cinesi o, più in generale, asiatiche; ed è stata sfruttata e alimentata dai politici per “scaricare il barile” delle responsabilità nella gestione della pandemia. Si è parlato allora di “piccoli linciaggi” capaci di distrarre il pubblico dagli errori della gestione dei governi. Non possiamo non citare Donald Trump, non solo per l’uso delle parole verso le persone asiatiche, ma soprattutto per le conseguenze che queste hanno avuto. Il gruppo di difesa Stop AAPI Hate ha raccolto 2808 segnalazioni di episodi di razzismo anti-asiatico da marzo a dicembre 2020 negli USA. Ondata di razzismo anti-asiatico Delle 2808 segnalazioni: il 71% sono casi di molestie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Un anno di pandemia globale, un anno di narrazioni. La sinofobia è la paura o l’avversione verso le persone cinesi o, più in generale, asiatiche; ed è stata sfruttata e alimentata dai politici per “scaricare il barile” delle responsabilità nella gestione della pandemia. Si è parlato allora di “piccoli linciaggi” capaci di distrarre il pubblico dagli errori della gestione dei governi. Non possiamo non citare Donald Trump, non solo per l’uso delle parole verso le persone asiatiche, ma soprattutto per le conseguenze che queste hanno avuto. Il gruppo di difesa Stop AAPI Hate ha raccolto 2808 segnalazioni didida marzo a dicembre 2020 negli USA. Ondata diDelle 2808 segnalazioni: il 71% sono casi di molestie ...

