Usa, due balene grigie circondano un gommone per giocare: l’incontro ravvicinato di un gruppo di turisti – Video (Di martedì 16 marzo 2021) Un gruppo di balene grigie non si è fatto intimorire dalla presenza di turisti e tre giorni fa ha deciso di avvicinarsi a un gommone per giocare con loro. l’incontro ravvicinato è avvenuto al largo dell’isola di Santa Caterina, in California negli Stati Uniti, durante una visita guidata organizzata dalla Pacific Offshore Expeditions, che ha pubblicato su Facebook il Video di quanto accaduto. “Stavamo guardando un branco di 5 balene grigie, quando due di loro si sono staccate dal branco e hanno giocato tra loro e con il nostro Zodiac (il nome del gommone) per 90 minuti di fila”, scrivono su Facebook. Le balene, assicurano, “non sono state danneggiate”: i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Undinon si è fatto intimorire dalla presenza die tre giorni fa ha deciso di avvicinarsi a unpercon loro.è avvenuto al largo dell’isola di Santa Caterina, in California negli Stati Uniti, durante una visita guidata organizzata dalla Pacific Offshore Expeditions, che ha pubblicato su Facebook ildi quanto accaduto. “Stavamo guardando un branco di 5, quando due di loro si sono staccate dal branco e hanno giocato tra loro e con il nostro Zodiac (il nome del) per 90 minuti di fila”, scrivono su Facebook. Le, assicurano, “non sono state danneggiate”: i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Allontanati dalla Casa Bianca i due cani del presidente Biden. Sono stati rispediti in Delaware dopo che Major ha m… - ElBuitre_86 : @ASalatielo @PinoWarren @Diabolik91 Negli Usa ora legale due settimane prima che da noi - LuceAlgida : @dino_andreani @xyz21271663 Non è che Tonali sia timido. Conte ha messo Barella al centro della squadra. Pioli usa… - miyochu_ : @BlackDuchesse @xieliselian 'incinta' è un aggettivo e per definizione si accorda al soggetto ?? es. una donna è inc… - Namelessalsx : @myloverismalik Fa tanto ridere perché la chiesa dovrebbe risolvere un sacco di problemi interni molto più gravi pr… -