Usa, dossier 007: “La Russia cercò di interferire nelle elezioni del 2020 per favorire Trump” (Di martedì 16 marzo 2021) Un rapporto declassificato diffuso dalla direzione della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie degli 007, ha stabilito che nelle elezioni americane del 2020 vi furono tentativi di interferenza da parte di avversari stranieri, in particolare la Russia, i cui sforzi erano volti a “denigrare la candidatura di Joe Biden e il partito democratico, sostenere l’ex presidente Donald Trump, minare la fiducia nel processo elettorale ed esacerbare le divisioni socio-politiche negli Usa”. Le conclusioni riecheggiano quelle del ministero degli Interni all’indomani del voto, e il rapporto evidenzia inoltre che tra i Paesi che hanno provato ad interferire nelle elezioni anche la Cina e l’Iran. “A differenza del 2016, non abbiamo visto da parte della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Un rapporto declassificato diffuso dalla direzione della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie degli 007, ha stabilito cheamericane delvi furono tentativi di interferenza da parte di avversari stranieri, in particolare la, i cui sforzi erano volti a “denigrare la candidatura di Joe Biden e il partito democratico, sostenere l’ex presidente Donald, minare la fiducia nel processo elettorale ed esacerbare le divisioni socio-politiche negli Usa”. Le conclusioni riecheggiano quelle del ministero degli Interni all’indomani del voto, e il rapporto evidenzia inoltre che tra i Paesi che hanno provato adanche la Cina e l’Iran. “A differenza del 2016, non abbiamo visto da parte della ...

Amazzonia:Brasile,con Usa piano concreto anti-deforestazione L'ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti, Nestor Forster, ha affermato che il governo di Jair Bolsonaro intende collaborare con Washington nella difesa dell'Amazzonia, mentre ha criticato quelle o ...

La Corea del Nord minaccia gli Usa: "Via dall'Asia se volete sonni tranquilli" A puntare il dito contro Biden questa volta è la sorella di Kim Jog Un, infuriata pr le manovre militari (virtuali) congiunte con Sud Corea e Giappone ...

