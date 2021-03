Uomini e Donne: Gemma Galgani imita Charlize Theron durante la sfilata (Di martedì 16 marzo 2021) L'ultima sfilata di Uomini e Donne ha visto come protagoniste la parte femminile del parterre. Le dame hanno sfilato sfoggiando un outfit ispirato al tema scelto dalla redazione, ossia "Scacco al re: sedotto e conquistato". La protagonista indiscussa di questa sfilata è stata ancora una volta l'amata dama Gemma Galgani. La donna ha infatti imitato Charlize Theron scatenando in questo modo aspre critiche da Tina Cipollari. Gemma Galgani sfila come Charlize Theron e Tina la critica Per riuscire a vincere la sfilata di Uomini e Donne dal tema "Scacco al re: sedotto e conquistato", Gemma ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 marzo 2021) L'ultimadiha visto come protagoniste la parte femminile del parterre. Le dame hanno sfilato sfoggiando un outfit ispirato al tema scelto dalla redazione, ossia "Scacco al re: sedotto e conquistato". La protagonista indiscussa di questaè stata ancora una volta l'amata dama. La donna ha infattitoscatenando in questo modo aspre critiche da Tina Cipollari.sfila comee Tina la critica Per riuscire a vincere ladidal tema "Scacco al re: sedotto e conquistato",...

Advertising

Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - francesco_terry : RT @Ericbludue: In una società come la nostra l’onestà viene derisa perché si esalta il più furbo,il più scaltro:si dice che vince chi è se… - vivodiboh : Tra un po’ Maria ci piazza la colonna sonora di Gomorra pure a uomini e donne #amici20 -