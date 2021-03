Uomini e Donne: chiude la versione spagnola del noto dating show (Di martedì 16 marzo 2021) Share basso, chiude la versione spagnola del noto dating show Uomini e Donne: la decisione comunicata da Mediaset. Il gruppo di comunicazione Mediaset ha deciso di togliere il programma Mujeres y Hombres y viceversa (MyHyV) dal palinsesto televisivo dopo 13 anni di messa in onda e dopo i pessimi dati di ascolto registrati nelle ultime trasmissioni. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Share basso,ladel: la decisione comunicata da Mediaset. Il gruppo di comunicazione Mediaset ha deciso di togliere il programma Mujeres y Hombres y viceversa (MyHyV) dal palinsesto televisivo dopo 13 anni di messa in onda e dopo i pessimi dati di ascolto registrati nelle ultime trasmissioni. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

