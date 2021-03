Uomini e Donne, Cataldo Coccoli lascia lo studio: la clamorosa anticipazione (Di martedì 16 marzo 2021) Gemma Galgani e Cataldo Coccoli protagonisti assoluti della puntata di “Uomini e Donne” in onda oggi martedì 16 marzo: ecco le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 Sarà una puntata piena di colpi di scena quella di “Uomini e Donne” in programma oggi martedì 16 marzo. Gli appassionati del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi vivranno due momenti che scorderanno difficilmente. In entrambe i casi protagonista sarà la Dama di Torino Gemma Galgani. Vediamoli nel dettaglio Il primo momento vedrà Gemma impegnata nella sfilata di moda già anticipata anche dalla nostra testata. Sarà di fatto il “secondo tempo” di quella già andata in onda il 2 marzo seguita a stretto giro di posta da quella dei tronisti e dei corteggiatori. Nello ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) Gemma Galgani eprotagonisti assoluti della puntata di “” in onda oggi martedì 16 marzo: ecco le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 Sarà una puntata piena di colpi di scena quella di “” in programma oggi martedì 16 marzo. Gli appassionati del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi vivranno due momenti che scorderanno difficilmente. In entrambe i casi protagonista sarà la Dama di Torino Gemma Galgani. Vediamoli nel dettaglio Il primo momento vedrà Gemma impegnata nella sfilata di moda già anticipata anche dalla nostra testata. Sarà di fatto il “secondo tempo” di quella già andata in onda il 2 marzo seguita a stretto giro di posta da quella dei tronisti e dei corteggiatori. Nello ...

