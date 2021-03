Uomini e donne: anticipazioni oggi 16 marzo. Gemma caccia Cataldo (Di martedì 16 marzo 2021) Che cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 16 marzo 2021? Protagonista indiscussa Gemma Galgani che si presenterà in passerella per la sfilata provando a imitare Charlize Theron. Per lei anche una scelta sentimentale: chiude con Cataldo. Uomini e donne di Maria De Filippi si prepara per una nuova puntata. “Scacco al re: sedotto e conquistato“ è il titolo della sfilata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Che cosa accadrà nella puntata didi Maria De Filippi in onda, martedì 162021? Protagonista indiscussaGalgani che si presenterà in passerella per la sfilata provando a imitare Charlize Theron. Per lei anche una scelta sentimentale: chiude condi Maria De Filippi si prepara per una nuova puntata. “Scacco al re: sedotto e conquistato“ è il titolo della sfilata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - bybabyvogue : RT @Link4Universe: Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando la not… - Cami20236600 : Il mio prof di inglese ha appena detto che noi donne dovremmo essere grate agli inglesi per i diritti che abbiamo p… -