Uomini e donne anticipazioni: Massimiliano, le esterne con Federica ed Eugenia (Di martedì 16 marzo 2021) Il percorso di Massimiliano è uno dei più interessanti di questa edizione di Uomini e donne e infatti il giovane tronista è tra i personaggi più chiacchierati sui social network per via del suo carattere sincero e impulsivo. Il ragazzo è in questi giorni impegnato nella conoscenza di Federica ed Eugenia. Insieme a quest'ultima ha trascorso del piacevole tempo insieme: la corteggiatrice ha chiesto una sua foto da piccolo, come simbolo di una conoscenza che vuole arrivare a fondo. La donna infatti spera di capire meglio Massimiliano, con il quale parlerà per quasi tutto il tempo del divorzio dei suoi genitori, una caratteristica che la rende molto simile al tronista. Con Federica invece si cambia totalmente ...

