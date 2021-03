Uomini e Donne, anticipazioni del 16 marzo: Gemma molla Cataldo, Gianni brutalizza sabina (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio il pubblico di Canale 5 ha assistito all’uscita di una nuova coppia del Trono over ma anche la dichiarazione della tronista Samantha al cavaliere siciliano Gero. Cosa accadrà nella prossima puntata di martedì 16 marzo 2021? Le anticipazioni concesse dal noto portale da Il Vicolo delle News, rivelano che ci sarà una sfilata della dame e Gianni Sperti darà della volgare a sabina. Mentre Gemma Galgani chiuderà con Cataldo e lui lascerà lo studio. Di cosa si tratta? Per scoprirlo continuate a leggere le anticipazioni. Sfilata ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio il pubblico di Canale 5 ha assistito all’uscita di una nuova coppia del Trono over ma anche la dichiarazione della tronista Samantha al cavaliere siciliano Gero. Cosa accadrà nella prossima puntata di martedì 162021? Leconcesse dal noto portale da Il Vicolo delle News, rivelano che ci sarà una sfilata della dame eSperti darà della volgare a. MentreGalgani chiuderà cone lui lascerà lo studio. Di cosa si tratta? Per scoprirlo continuate a leggere le. Sfilata ...

