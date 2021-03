Uno scudo penale per i medici che vaccinano, Marinoni: “Necessario” (Di martedì 16 marzo 2021) “Scrivere una norma come questa non è facile perché bisogna bilanciare attentamente le esigenze dei professionisti e un’adeguata tutela dei cittadini, ma ora è un provvedimento Necessario”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, si esprime in merito alla richiesta con cui la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, chiede un provvedimento d’urgenza che preveda una sorta di “scudo penale” per i medici vaccinatori che partecipano alla campagna contro il Covid. La proposta è stata formulata dal presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri), il dottor Filippo Anelli, che ha rilanciato gli appelli diffusi in questi giorni dai sindacati ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) “Scrivere una norma come questa non è facile perché bisogna bilanciare attentamente le esigenze dei professionisti e un’adeguata tutela dei cittadini, ma ora è un provvedimento”. Così il dottor Guido, presidente dell’Ordine deidi Bergamo, si esprime in merito alla richiesta con cui la Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri, chiede un provvedimento d’urgenza che preveda una sorta di “” per ivaccinatori che partecipano alla campagna contro il Covid. La proposta è stata formulata dal presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri), il dottor Filippo Anelli, che ha rilanciato gli appelli diffusi in questi giorni dai sindacati ...

Advertising

RaffaelePizzati : RT @MarioPolese: Scudo penale per medici vaccinatori: di buonsenso la richiesta del presidente di @FNOMCeO, @anell_f. No a discrezionalità… - MauroTurri1 : RT @BenedettaFrucci: La magistratura italiana ha intenzione di indagare qualunque addetto alla vaccinazione gli capiti sotto tiro? Consider… - Tribonacci1 : RT @francep41485035: @MinervaMcGrani1 quindi la soluzione a tutti i nostri problemi, prospettata da ormai un anno come unica e certa, neces… - danieledv79 : RT @BenedettaFrucci: La magistratura italiana ha intenzione di indagare qualunque addetto alla vaccinazione gli capiti sotto tiro? Consider… - Yujumuzh : @QRepubblica @GiovanniToti Facciamo così toti, diamo uno scudo penale a chi si presta di vaccinare i politici teste di cazzo come te. -