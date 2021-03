Unioni gay, vip arcobaleno delusi. Canino: il Vaticano però benedice i fucili. Luxuria ottimista (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il no del Vaticano alla benedizione delle Unioni gay, sono diversi i delusi per il “responsum” della Congregazione per la Dottrina della Fede acclarato in un il documento dell’ex Sant’Uffizio che ha ricevuto anche l’ok del Papa. Che si estende anche in caso di relazioni stabili. Supera la prassi che molti religiosi accreditano in giro per il mondo in nome di principi e valori che prescindono dalla dottrina e dalla sua corretta applicazione nella pratica. Una sentenza, insomma, che conferma nero su bianco. E una volta di più: il matrimonio è solo l’unione indissolubile tra un uomo e una donna. Così, oggi si allunga di ora in ora, l’elenco di chi dissente dalla presa di posizione della Santa Sede. Tra loro, Vladimir Luxuria in buona compagnia: da Fabio Canino ad Alessandro Cecchi Paone, passando per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il no delalla benedizione dellegay, sono diversi iper il “responsum” della Congregazione per la Dottrina della Fede acclarato in un il documento dell’ex Sant’Uffizio che ha ricevuto anche l’ok del Papa. Che si estende anche in caso di relazioni stabili. Supera la prassi che molti religiosi accreditano in giro per il mondo in nome di principi e valori che prescindono dalla dottrina e dalla sua corretta applicazione nella pratica. Una sentenza, insomma, che conferma nero su bianco. E una volta di più: il matrimonio è solo l’unione indissolubile tra un uomo e una donna. Così, oggi si allunga di ora in ora, l’elenco di chi dissente dalla presa di posizione della Santa Sede. Tra loro, Vladimirin buona compagnia: da Fabioad Alessandro Cecchi Paone, passando per ...

Agenzia_Ansa : Vaticano: 'Non è lecito benedire le unioni gay'. Provvedimento della Dottrina della Fede approvato da Papa Frances… - Corriere : Elton John accusa il Vaticano: Condannano unioni gay, ma fanno i soldi con il mio film - paoloforneris : RT @gmbugs: +++ IL VATICANO RITIRA IN VIA PRECAUZIONALE LE BENEDIZIONI ALLE UNIONI GAY, TROPPI I MALORI RISCONTRATI TRA VESCOVI E CARDINALI… - TortoricAurelio : RT @ItalicaTestudo: I sinistri sono sotto shock perché il #Vaticano non benedirà le unioni gay Cari sinistri, il Vaticano è già favorevole… - LauraGiulia71 : RT @albaniangirl0: Non si possono benedire le unioni gay ma le armi si... L'amore chissà come mai non ha mai la precedenza... #benedizioni… -