Una vita le anticipazioni delle puntate della settimana su Canale 5 dal 15 al 21 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Una vita anticipazioni della Soap di Canale 5 della settimana dal 15 al 21 marzo Anche questa settimana continua l’appuntamento giornaliero con la soap “Una vita” in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, e la domenica alle 16:10 circa su Canale 5. La soap continuerà ad andare in onda su Canale 5 che è indietro rispetto alla programmazione spagnola dove nel frattempo oltre allo stop causato dal Covid è stata anche cancellata dopo la sesta stagione (in Italia siamo alla quinta). A seguire quindi troverete le anticipazioni delle trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana, dal 15 al 21 marzo, su ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 marzo 2021) UnaSoap didal 15 al 21Anche questacontinua l’appuntamento giornaliero con la soap “Una” in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, e la domenica alle 16:10 circa su5. La soap continuerà ad andare in onda su5 che è indietro rispetto alla programmazione spagnola dove nel frattempo oltre allo stop causato dal Covid è stata anche cancellata dopo la sesta stagione (in Italia siamo alla quinta). A seguire quindi troverete letrame degli episodi che andranno in onda la prossima, dal 15 al 21, su ...

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - fabiochiusi : Il collasso epistemico è questo: una questione fondamentale per la vita di milioni e milioni di persone, un vaccino… - ShooterHatesYou : Mi spiace per chi attende da una vita, ma lo Ius Soli non si può fare. Perché fa troppo ridere vedere i politici d… - cobiegom : Andato a controllare K-pop profiles e per curiosità mi sono messo a leggere e Jacob è mancino ??? La maledizione de… - italiano705 : RT @PasqualeTotaro: ...a quel semplice atto che ci è interdetto ora noi torneremo con una comprensione dilatata. Saremo qui, più attenti cr… -