Una Vita anticipazioni spagnole, la verità sulla morte di Carmen e Antonito

Dalle puntate spagnole di Una Vita emerge una verità sconvolgente: un attentato cambierà le sorti di Acacias 38. Alcuni personaggi amati usciranno dalla soap: si tratta di Carmen e Antonito, rispettivamente moglie e figlio di Ramon Palacios. Moriranno diverse persone nel tragico evento, tra cui Marcelina e il quartiere sarà devastato. Ramon e Lolita come vivranno questo tragico lutto? La dark lady, Genoveva è indiscussa protagonista, soprattutto degli eventi negativi della serie. Anche in questo caso c'è il suo zampino. L'attentato avrà una firma anarchica e sarà messo in atto dalla domestica Soledad. Ma non sarà tutta farina del suo sacco, in quanto dietro c'è la regia della Salmeron con la complicità del marito Aurelio. La dark lady verrà scoperta o la farà franca?

