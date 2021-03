Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva drogata e tramortita (Di martedì 16 marzo 2021) Genoveva Salmeron è stata sempre abituata a tenere in pugno persone e situazioni sfruttandoli a proprio piacimento,ma le anticipazioni spagnole rivelano che, in vista dell'ultimo capitolo della soap opera di Canale 5, il destino della donna cambierà totalmente al punto che si ritroverà in balia del marito Aurelio e del suo braccio destro, Marcelo. Tutto inizierà quando la terribile Salmeron scoprirà di aspettare un figlio dal marito con il quale porta avanti un matrimonio di facciata costellato da bugie, tradimenti e inganni. Ovviamente Genoveva non avrà alcuna intenzione di portare avanti la gravidanza e penserà subito a come fare per abortire, oltre a tenere nascosto ad Aurelio il suo stato. Tuttavia, la dark lady di Acacias non si renderà conto che il marito ha incaricato il fedele Marcelo di tenerla d'occhio e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 marzo 2021)Salmeron è stata sempre abituata a tenere in pugno persone e situazioni sfruttandoli a proprio piacimento,ma lerivelano che, in vista dell'ultimo capitolo della soap opera di Canale 5, il destino della donna cambierà totalmente al punto che si ritroverà in balia del marito Aurelio e del suo braccio destro, Marcelo. Tutto inizierà quando la terribile Salmeron scoprirà di aspettare un figlio dal marito con il quale porta avanti un matrimonio di facciata costellato da bugie, tradimenti e inganni. Ovviamentenon avrà alcuna intenzione di portare avanti la gravidanza e penserà subito a come fare per abortire, oltre a tenere nascosto ad Aurelio il suo stato. Tuttavia, la dark lady di Acacias non si renderà conto che il marito ha incaricato il fedele Marcelo di tenerla d'occhio e ...

