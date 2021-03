Una vita, anticipazioni Spagna: Felipe investito da un’auto (Di martedì 16 marzo 2021) In Una vita, nel corso delle prossime puntate, le cose si metteranno male per Felipe Alvarez Hermozo. L’uomo, dopo essere venuto alle mani con Santiago, verrà investito da un’automobile nel bel mezzo delle vie di Acacias. L’avvocato verserà in condizioni critiche e rimarrà incosciente in ospedale, mentre Mendez indagherà sull’accaduto. Sarà stato un incidente oppure no? Una vita, c’è lo zampino di Ursula nell’incidente di Felipe? Le prossime puntate di Una vita ci riserveranno numerosi colpi di scena. Ursula mediterà vendetta contro Genoveva e per questo farà visita in carcere ad Andrade per scoprire cosa lega la vedova Bryce a Santiago. Il trafficante accetterà di aiutarla solo a patto che lei si sbarazzi di Felipe prima della sua testimonianza al ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 marzo 2021) In Una, nel corso delle prossime puntate, le cose si metteranno male perAlvarez Hermozo. L’uomo, dopo essere venuto alle mani con Santiago, verràdamobile nel bel mezzo delle vie di Acacias. L’avvocato verserà in condizioni critiche e rimarrà incosciente in ospedale, mentre Mendez indagherà sull’accaduto. Sarà stato un incidente oppure no? Una, c’è lo zampino di Ursula nell’incidente di? Le prossime puntate di Unaci riserveranno numerosi colpi di scena. Ursula mediterà vendetta contro Genoveva e per questo farà visita in carcere ad Andrade per scoprire cosa lega la vedova Bryce a Santiago. Il trafficante accetterà di aiutarla solo a patto che lei si sbarazzi diprima della sua testimonianza al ...

