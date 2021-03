UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) anticipazioni puntata 1139 di Una VITA di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 2021: Marcelina, “guidata” da Servante, intende liberarsi della concorrenza di Lolita e Felicia, anche se le strategie dall’ex portinaio non sono in realtà il massimo… Genoveva dà incarico al suo scagnozzo Fermin di trovare una misteriosa persona. Il suo scopo è quello di danneggiare Ursula Dicenta. Lolita non prende benissimo l’interesse che Antoñito sta dimostrando per Maite. Felicia non sopporta i discorsi progressisti di Camino e chiede ad Emilio di recarsi nello studio della pittrice, per assicurarsi che la figlia stia davvero migliorando nel dipingere. Inizia il concerto di beneficienza organizzato da Bellita: Margarita arriva nel corso dell’esibizione della Del Campo e sembra commossa, ma ... Leggi su tvsoap (Di martedì 16 marzo 2021)1139 di Unadi17 e18: Marcelina, “guidata” da Servante, intende liberarsi della concorrenza di Lolita e Felicia, anche se le strategie dall’ex portinaio non sono in realtà il massimo… Genoveva dà incarico al suo scagnozzo Fermin di trovare una misteriosa persona. Il suo scopo è quello di danneggiare Ursula Dicenta. Lolita non prende benissimo l’interesse che Antoñito sta dimostrando per Maite. Felicia non sopporta i discorsi progressisti di Camino e chiede ad Emilio di recarsi nello studio della pittrice, per assicurarsi che la figlia stia davvero migliorando nel dipingere. Inizia il concerto di beneficienza organizzato da Bellita: Margarita arriva nel corso dell’esibizione della Del Campo e sembra commossa, ma ...

