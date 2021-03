Una Vita, anticipazioni 17 marzo: la gelosia di Lolita (Di martedì 16 marzo 2021) Una Vita assicurerà al pubblico di Canale 5 l'ennesima puntata densa di novità e colpi di scena, come rivelano le anticipazioni di mercoledì 17 marzo. Nel dettaglio, Marcelina verrà ancora sollecitata da Servante a cercare delle strategie valide per incrementare i suoi guadagli e si lascerà convincere a tentare le soluzioni più disparate. La donna, per battere la concorrenza di Lolita e Felicia, seguirà gli strampalati consigli dell'ex portinaio e si ritroverà alle prese con iniziative non solo molto esose, ma anche prive di alcun senso. Intanto, proseguirà senza esclusione di colpi la guerra scoppiata tra Genoveva e Ursula. La Salmeron, infatti, sta tentando con ogni mezzo di liberarsi della sua scomoda governante che, a sua volta, non ha alcuna intenzione di essere messa alla porta. A tal proposito, la Dicenta, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021) Unaassicurerà al pubblico di Canale 5 l'ennesima puntata densa di novità e colpi di scena, come rivelano ledi mercoledì 17. Nel dettaglio, Marcelina verrà ancora sollecitata da Servante a cercare delle strategie valide per incrementare i suoi guadagli e si lascerà convincere a tentare le soluzioni più disparate. La donna, per battere la concorrenza die Felicia, seguirà gli strampalati consigli dell'ex portinaio e si ritroverà alle prese con iniziative non solo molto esose, ma anche prive di alcun senso. Intanto, proseguirà senza esclusione di colpi la guerra scoppiata tra Genoveva e Ursula. La Salmeron, infatti, sta tentando con ogni mezzo di liberarsi della sua scomoda governante che, a sua volta, non ha alcuna intenzione di essere messa alla porta. A tal proposito, la Dicenta, ...

