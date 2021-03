Una nuova piattaforma rimpiazzerà Rousseau. I 5 Stelle tirano dritto e accelerano il divorzio dalla Casaleggio Associati (Di martedì 16 marzo 2021) Che tirasse aria di divorzio fra i 5Stelle e Davide Casaleggio (nella foto) era abbastanza chiaro, il termine della questione è quanto questo divorzio possa essere consensuale o “con addebito”. A lavorare affinché lo strappo non sia troppo traumatico sono sia Beppe Grillo che Giuseppe Conte, che il 4 marzo scorso, giorno del lancio del Manifesto ControVento (presentato dal presidente dell’associazione Rousseau e dal suo braccio destro Enrica Sabatini come un decalogo di regole ma in realtà con chiari riferimenti ad una gestione anche politica, non solo metodologica) avrebbero sentito telefonicamente Casaleggio. Ma la rottura con i parlamentari grillini è ormai insanabile, tanto che gli eletti confidano che l’ex premier prenda in mano la situazione, mettendo alla porta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Che tirasse aria difra i 5e Davide(nella foto) era abbastanza chiaro, il termine della questione è quanto questopossa essere consensuale o “con addebito”. A lavorare affinché lo strappo non sia troppo traumatico sono sia Beppe Grillo che Giuseppe Conte, che il 4 marzo scorso, giorno del lancio del Manifesto ControVento (presentato dal presidente dell’associazionee dal suo braccio destro Enrica Sabatini come un decalogo di regole ma in realtà con chiari riferimenti ad una gestione anche politica, non solo metodologica) avrebbero sentito telefonicamente. Ma la rottura con i parlamentari grillini è ormai insanabile, tanto che gli eletti confidano che l’ex premier prenda in mano la situazione, mettendo alla porta ...

