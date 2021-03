Un Posto al Sole fa festa | la soap “made in Napoli” vince il Patrimonio Italiano Award

(Di martedì 16 marzo 2021) Unal: la celeberrimadi Rai 3 si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il prestigiosoper la categoria Produzioni TV. Nuovo prestigioso riconoscimento per Unal, la popolarissimain” da ormai 25 anni sugli schermi di Rai 3. Per il secondo anno

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - MarcoCamillieri : @Galantuomo76 Ho tre sole candidate: - Il sogno di Maria - De André - Tutto a posto - Nomadi - Volare - Modugno - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizioni e #sottotitoli online per… - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 15 marzo: la decisione di Alberto - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: SIMON GRECHI sarà Pietro Abbate, ecco chi è -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Come attrice è conosciuta grazie ad Unal, soap opera in cui interpreta le sorelle gemelle Micaela e Manuela Cirillo. Entrata nel cast nel 2012, ne è uscita nel 2016. Dal 2015 fino al 2019 ...Anticipazioni settimanali puntate Unalda lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021 : Filippo prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Sconvolta dal tradimento di Patrizio, Rossella non riesce a portare avanti i suoi impegni ...Si ingarbugliano sempre di più le trame di Un posto al sole. Le anticipazioni settimanali, inerenti le puntate che verranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 22 a venerdì 26 marzo, rivelano che ...Il russo, campione a Marsiglia, riesce laddove nessun giocatore diverso dai Fab 4 riusciva dai tempi di Hewitt (2005). L'Italia torna ad avere otto giocatori in top 100 e sfiora il record di nove ...