UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 17 marzo 2021

(Di martedì 16 marzo 2021)di Unalin onda17: Una tristissima Silvia (Luisa Amatucci) vorrebbe recuperare il rapporto con Michele (Alberto Rossi) e soprattutto riaverne la stima. Ilaria (Greta Berti) ha un’ottima occasione per sabotare nuovamente il rapporto tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) e non se la lascerà sfuggire. Una decisione imprevedibile di Bice Cerruti (Lara Sansone) non fa che portare ancor più alle stelle la tensione di Salvatore (Cosimo Alberti), mentre la cena con Bruno (Giovanni Caso) e sua sorella Morgana si avvicina! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 16 marzo - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 16 marzo 2021 - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 16 marzo: Clara deve fare i conti con Alberto -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

Vendette e gelosie saranno al centro della puntata di Unaldi mercoledì 17 marzo, come attestano le anticipazioni della soap opera più longeva della televisione italiana. In particolare, ...... seconda in classifica a quota 59 punti, ora a duelunghezze dalla capolista Padova, costretta ...complessive al massimo livello calcistico italiano (miglior piazzamento il terzonella Serie ...Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20 e 45 su Rai 3. Gli spoiler svelano nuovi colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Nella puntata ...Intanto l’amministratore delegato, Mauro Sacchetto, lascia l’azienda e al suo posto viene cooptato nel board Giulio Cocci, fino a oggi cfo del gruppo di Fabriano, leader nella produzione di cappe ...