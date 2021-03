Un posto al sole, anticipazioni 17 marzo: una crudele vendetta (Di martedì 16 marzo 2021) Vendette e gelosie saranno al centro della puntata di Un posto al sole di mercoledì 17 marzo, come attestano le anticipazioni della soap opera più longeva della televisione italiana. In particolare, Ilaria sarà autrice di un gesto molto grave, mentre Cerruti dovrà fronteggiare l'ennesima folle iniziativa di Bice in vista dell'incontro con i fratelli Sarti. Infine, Silvia dovrà capire come recuperare il suo rapporto con Michele. Ilaria ha scoperto per caso che Patrizio e Clara hanno una tresca. Il giovane Giordano, infatti, nonostante sia profondamente legato a Rossella e creda nel loro fidanzamento, non ha resistito all'attrazione per Clara e, complice un grande momento di crisi e smarrimento della Curcio a causa delle incomprensioni con Alberto, i due sono stati insieme. La ragazza, però, non intende mettere in ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021) Vendette e gelosie saranno al centro della puntata di Unaldi mercoledì 17, come attestano ledella soap opera più longeva della televisione italiana. In particolare, Ilaria sarà autrice di un gesto molto grave, mentre Cerruti dovrà fronteggiare l'ennesima folle iniziativa di Bice in vista dell'incontro con i fratelli Sarti. Infine, Silvia dovrà capire come recuperare il suo rapporto con Michele. Ilaria ha scoperto per caso che Patrizio e Clara hanno una tresca. Il giovane Giordano, infatti, nonostante sia profondamente legato a Rossella e creda nel loro fidanzamento, non ha resistito all'attrazione per Clara e, complice un grande momento di crisi e smarrimento della Curcio a causa delle incomprensioni con Alberto, i due sono stati insieme. La ragazza, però, non intende mettere in ...

