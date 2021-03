“Un gruppo valorizzato al massimo | l’Atalanta venga presa come esempio aziendale”

(Di martedì 16 marzo 2021) Non scopriamo certamente ora quanto siano stati capaci di fare Gasperini e il suo entourage con i fatti e non con le parole, sul campo e fuori; tuttavia è raro vedere una squadra di calcio, strutturata con tanto di organizzazione, con la valorizzazione delunitamente ai singoli artisti. Ciò non è frutto del caso e/o della fortuna, ma di un programma ben preciso, costruito con il tempo e la dedizione. Aggiungerei, grazie alla capacità della squadra, di estrarre le massime potenzialità delle singole persone. È altrettanto raro che un club (oppure un’im) adotti tale formula magica: proprio grazie alle abilità dei singoli e con regole ben precise, Gasperini e il suosono riusciti ad ottenere risultati impensabili, mai visti nella storia del(che peraltro ora si gioca un passaggio del turno di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gruppo valorizzato

TuttOggi

... infatti, oggi (martedì 16 marzo) il primotra i 125 allievi agenti partecipanti è arrivato ... non mancheranno, durante la permanenza degli Allievi in Istituto, momenti in cui verrà...Si interverrà anche sul bastione Cavallerizza che potrà essere così ulteriormente... per questo vogliamo ringraziare l'intera giunta e ildi lavoro intersettoriale interno al ...GROSSETO – Primo incontro digitale info-formativo organizzato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con Banca ... a fianco degli operatori del settore turistico è costante per valorizzare i nostri ...Ricavi 2020 in crescita a 165 milioni per il gruppo guidato da Federico Protto in seguito all'acquisizione di Brennercom e Gruppo PA. Il margine operativo si attesta a 54,2 milioni ...