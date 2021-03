Uguaglianza: punto cardine per il PSI di San Giorgio Jonico (Di martedì 16 marzo 2021) Se il Covid 19 ha colpito tutta la società, ci sono state categorie più colpite delle altre. Le donne in particolare si sono ritrovate esposte su molteplici fronti, come quello economico, familiare e sanitario.La pandemia ha infatti amplificato le disparità esistenti, portando indietro i progressi fatti negli ultimi anni.L’impatto economico del virus è grave e le donne potrebbero soffrirne molto di più. Prima di tutto perché ci sono molte meno donne che lavorano: il 94% degli uomini tra i 25 e i 54 anni ha un’occupazione, contro il 63% delle donne nella stessa fascia di età.Quando lavorano, queste ultime hanno uno stipendio minore.L’aspetto economico non è stato l’unico ambito colpito: la sfera sociale ad esempio ne sta risentendo in modo preoccupante. Durante il lockdown, ci sono stati i rischi a una maggiore esposizione alla violenza di genere, dovuti dalla coesistenza domestica ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 16 marzo 2021) Se il Covid 19 ha colpito tutta la società, ci sono state categorie più colpite delle altre. Le donne in particolare si sono ritrovate esposte su molteplici fronti, come quello economico, familiare e sanitario.La pandemia ha infatti amplificato le disparità esistenti, portando indietro i progressi fatti negli ultimi anni.L’impatto economico del virus è grave e le donne potrebbero soffrirne molto di più. Prima di tutto perché ci sono molte meno donne che lavorano: il 94% degli uomini tra i 25 e i 54 anni ha un’occupazione, contro il 63% delle donne nella stessa fascia di età.Quando lavorano, queste ultime hanno uno stipendio minore.L’aspetto economico non è stato l’unico ambito colpito: la sfera sociale ad esempio ne sta risentendo in modo preoccupante. Durante il lockdown, ci sono stati i rischi a una maggiore esposizione alla violenza di genere, dovuti dalla coesistenza domestica ...

