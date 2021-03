UFFICIALE – La Lega Serie A rettifica la sanzione a Gattuso (Di martedì 16 marzo 2021) La Lega Serie A rettifica sulla sanzione del mister azzurro Gennaro Gattuso. Il comunicato della Lega Serie A: “Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea visto che per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 16 marzo 2021) Lasulladel mister azzurro Gennaro. Il comunicato dellaA: “Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea visto che per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SerieA : La 27ª giornata si conclude qua! ?? Ecco tutti i risultati. ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per scoprire… - SerieA : Fischio finale della 26ª giornata. ?? Tutti i risultati ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - SerieA : Goditi gli highlights della 27ª giornata di #SerieATIM. Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A… - tuttonapoli : UFFICIALE - Lega A, rettifica la sanzione a Gattuso: il comunicato - FabrizioSantori : RT @lega_lazio_agr: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 2 febbraio del Governo Conte Un autogol incredibile per il Food italian… -