UFFICIALE Ibrahimovic convocato dalla Svezia: «Il ritorno di Dio» (Di martedì 16 marzo 2021) È arrivata la convocazione UFFICIALE della Svezia per Zlatan Ibrahimovic Non ci sono più dubbi: Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. Ad annunciarlo il CT della Svezia. Il centravanti torna a vestire la maglia della nazionale svedese a cinque anni dall'ultima apparizione, agli Europei del 2016. MILAN CONTENTO – C'è soddisfazione anche in casa Milan: la società ha accolto di buon grado la notizia. Ibrahimovic, pronto al rientro giovedì contro il Manchester United, ha dimostrato di essere ancora decisivo e determinante in campo. E sui social è arrivato anche l'annuncio dell'attaccante che ha scritto: «Il ritorno di Dio». The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0 — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) March 16, 2021

