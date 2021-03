Tv italiana in lutto: nella notte è morto a causa del covid (Di martedì 16 marzo 2021) Marco Bogarelli è morto per covid all'età di 64 anni. L'ex manager di Infront Italy, impegnato nelle trattative per la gestione dei diritti TV del campionato di Serie A, era stato contagiato dal coronavirus e costretto al ricovero all'ospedale di Milano a causa di una forma acuta di polmonite. Il decesso è avvenuto nella notte, l'aggressività del morbo è stata tale da rendere inefficace qualsiasi tipo di trattamento, le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore. Bogarelli, l'uomo della NBA in TV in Italia con Dan Peterson La scomparsa di Bogarelli è un grave lutto non solo per il calcio ma per tutto lo sport italiano. Fu lui, infatti, a portare le partite della NBA sugli schermi italiani: a corredo delle immagini che arrivavano dall'America c'era la voce ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 marzo 2021) Marco Bogarelli èperall'età di 64 anni. L'ex manager di Infront Italy, impegnato nelle trattative per la gestione dei diritti TV del campionato di Serie A, era stato contagiato dal coronavirus e costretto al ricovero all'ospedale di Milano adi una forma acuta di polmonite. Il decesso è avvenuto, l'aggressività del morbo è stata tale da rendere inefficace qualsiasi tipo di trattamento, le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore. Bogarelli, l'uomo della NBA in TV in Italia con Dan Peterson La scomparsa di Bogarelli è un gravenon solo per il calcio ma per tutto lo sport italiano. Fu lui, infatti, a portare le partite della NBA sugli schermi italiani: a corredo delle immagini che arrivavano dall'America c'era la voce ...

